Yeni görüntüler! TSK, Suriye İdlib'de saklanan rejim tanklarını böyle havaya uçurdu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yeni-goruntuler-tsk-suriye-idlibde-saklanan-rejim-tanklarini-boyle-havaya-ucurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suriye'de rejim güçlerinin zırhlı araçlarının içindekilerle beraber havaya uçurulduğu anların görüntüleri paylaşıldı. Suriye İdlib'de rejim güçlerinin kalleş saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin intikamı alınmaya gece boyunca aralıksız devam etti. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil katili kalleş rejim güçlerine ait zıhlı araçları ve içindekileri yok ettiği anlara ati yeni son görüntüler...

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısının ardından 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı' Harekatı'ndan yeni görüntüler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan görüntülerde Esad rejim unsurlarının vurulma anları yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." demişti.