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    Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Bakan Koca açıklama yapacak

    Giriş Tarihi: 17.06.2020, 10:55

    Son dakika... Son dönemde vaka sayısındaki artış dikkatleri çekiyor. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

    Sağlık Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı günlük koronavirüs bilgilendirme tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 1015 kişi iyileşti, 1467 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

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