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    Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 27.11.2020, 14:04

    Son dakika... Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni kısıtlamalar gelecek mi?" sorusunu "Vatandaşımızın hassasiyeti çok önemli. Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız." diyerek cevapladı.

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