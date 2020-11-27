Son dakika… Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni kısıtlamalar gelecek mi?' sorusunu 'Vatandaşımızın hassasiyeti çok önemli. Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.' diyerek cevapladı.
Yeni kısıtlamalar geliyor mu? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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