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Yeni yasama dönemi başlıyor

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 12:54

TBMM'de açılış programına yönelik ilk tören saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak.

TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. TBMM Başkanı Şentop, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a davet edecek ve İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurul'una hitap edecek.

Anayasa ve İçtüzüğe göre TBMM Genel Kurulu Ekim ayının ilk günü saat 15.00'te çağrısız olarak kendiliğinden toplanıyor. Ayrıca, yeni yasama yılı açılışı sebebiyle TBMM Tören Salon'unda resepsiyon düzenlenecek. Yeni yasama döneminde TBMM, daha önce ki dönemlerde olduğu gibi yoğun bir çalışma takvimi takip edecek. Hem Genel Kurul hem de komisyonlar yoğun mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlar, 27.Dönem 2. Yasama Yılı'nda 105 birleşimde 700 saat 16 dakika mesai yapmış, bu görüşmelere ilişkin 48 bin 467 sayfa tutanak tutulmuştu. TBMM'deki komisyonlar da 919 saat 4 dakika çalışma yürütmüştü.

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