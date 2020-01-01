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Yeni yılda İzmir'de su ve ulaşıma ne kadar zam yapıldı?

Giriş Tarihi: 01.01.2020, 15:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in cicim ayları sona erdi. İzmirliler yeni yıla içme suyundan otoparka, doğal yaşam parkından konser biletine kadar birçok hizmete yapılan zamlarla uyandı. Yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirdi.

Yürürlüğe giren yeni tarifeye göre en temel ihtiyaçlardan birisi olan içme suyunda yüzde 15'lik fiyat artışına gidildi. Açık otoparklara yüzde 20 zam geldi. Buna göre 10 lira olan 0-12 saat parklanma ücreti 12 liraya, 20 lira olan 12-24 saat parklanma ücreti ise 24 liraya çıkarıldı. Çekilen araç otopark ücreti ise günlük 12 lira iken 15 lira oldu. Daha önce Ahmed Adnan Saygun Konser Salonundaki özel konserlerde uygulanan bilet ücretlerinde de yüzde 275'e varan zamlar yapıldı.
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