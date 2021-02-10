Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yerli-asi-calismalarinda-son-durum-ne-saglik-bakani-fahrettin-koca-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Faz 1 çalışması bitmişti, faz 2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlamış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışması Nisan ayında başlamış olacağız." yanıtını verdi.