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    Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

    Giriş Tarihi: 10.02.2021, 20:21

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Faz 1 çalışması bitmişti, faz 2 çalışması başlamış oldu. Erciyes Üniversitesi'nde faz 2 çalışması başlamış oldu. 1 hafta 10 gün içerisinde en az üç aşının faz 1 çalışmalarına izin verilerek başlamış olacak. Önemli olan bu dönemde bu aşıları erken dönemde, yerli aşıyı geliştirebilir olmak. İnsan çalışmaları safhasına geçilmiş oldu. Zannediyorum faz 3 çalışması Nisan ayında başlamış olacağız." yanıtını verdi.

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