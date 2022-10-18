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    Yeniasır TV Gündem Yerli füze 'Tayfun' 561 kilometre uzaktan vurdu

    Yerli füze 'Tayfun' 561 kilometre uzaktan vurdu

    Giriş Tarihi: 18.10.2022, 11:12

    Son dakika... Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Yerli füze Tayfun 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu.

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    Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. RİZE-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta Yerli Füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

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