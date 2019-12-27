Yerli otomobil tanıtım töreni bu videoyla başladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yerli-otomobil-tanitim-toreni-bu-videoyla-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye’nin milli gururu olan yerli otomobil görücüye çıktı. Tören başlangıcında bir tanıtım videosu yayınlandı. Videoda yerli otomobile nasıl karar verildiğinden başlayarak Başkan Erdoğan’ın 27 Mayıs 2017’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na söylediği, “Ben diyorum ki TOBB Başkanı kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın” dediği sözlere yer verildi. İşte o anlar...