Yıkılan istinat duvarı tehlike saçmaya devam ediyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi neden harekete geçmiyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yikilan-istinat-duvari-tehlike-sacmaya-devam-ediyor-izmir-buyuksehir-belediyesi-neden-harekete-gecmiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının bundan 2 ay önce çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltımıştı.Olay anında faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti. Aradan geçen süre boyunca CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi herhangi bir çalışma yapmadı. Yıkılmış haldeki duvar insanlar için tehlike saçmaya devam ediyor. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Tayfun Er aktardı.