İçişleri Bakanı Soylu, "Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
"Dün akşam itibarıyla 3 bin 251 personelle birlikte sahaya sızan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımızın koordinasyonunda, jandarma özel harekatımız (JÖH), polis özel harekatımız (PÖH) ve güvenlik korucularımızın içinde bulunduğu Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı." diyen Soylu, operasyona katılan personele Allah'tan kolaylık diledi.
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