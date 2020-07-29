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    Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 13:34

    Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya,"Yıldırım-4 Munzur-Kutu" harekatı başlatıldı. Önceki gün başlatılan harekatla birlikte Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi.

    Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığı"YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU" Operasyonu başlattı.Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 006) personel görev alıyor. 67 operasyonel tim bölgeyi karış karış tarıyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan alınan biliye göre YILDIRIM-1 Operasyonu, 13 Temmuz'da Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında,YILDIRIM-2 operasyonu, 19 Temmuz'da Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, YILDIRIM-3 Operasyonu 26 Temmuz'da Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars üçğeninde başlatıldı.

    YILDIRIM-4 Operasyonu ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında icra ediliyor.Temmuz ayında başlanılan YILDIRIM operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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