İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-5 Operasyonu'nun Amanoslar'da başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, operasyona bin 448 personel katıldığını bildirdi. Operasyona dair ilk görüntülerde geldi. Operasyona katılan kahraman askerler, operasyondan önce komando andı okudu.
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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