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    Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler

    Giriş Tarihi: 12.08.2020, 11:20

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-5 Operasyonu'nun Amanoslar'da başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, operasyona bin 448 personel katıldığını bildirdi. Operasyona dair ilk görüntülerde geldi. Operasyona katılan kahraman askerler, operasyondan önce komando andı okudu.

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