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    Yeniasır TV Gündem Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...

    Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 16:59

    Muğla'da yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı ve kaçak olduğu ortaya çıkan villada yıkım çalışmaları devam diyor. Yapının yıkılması için gelen işçiler kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. Saat 17.00'ye kadar süren ve ara verilen müştemilatın yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi.

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