Yılmaz Özdil'in kaçak villasındaki yıkım devam ediyor! İşte o görüntüler...

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yılmaz Özdil'in imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemi 6'ncı günde de devam ediyor. Depo ve kazan dairesinin ardından bugün ise villanın müştemilatında yıkım çalışması yapıldığı görüldü.