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    YÖK'ten üniversite öğrencilere "6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası"

    Giriş Tarihi: 30.04.2020, 14:14

    Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Türkiye'deki bütün mobil operatörle yapılan çeşitli temaslar neticesinde YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

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