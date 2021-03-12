Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kuyumcu dükkanında bin euro çalarak kaçan şahıs yoldan geçen bir gencin attığı tekme sonucu yere düşünce yakalandı. Paranın çalınma anında kuyumcu dükkanının sahibi kadının ‘hırsız var’ bağırması ve şahsın kaçması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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