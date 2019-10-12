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YPG'li teröristler yine gazetecileri hedef aldı

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 10:51

Akçakale'de terör örgütü PKK/YPG'den sivillere alçak saldırı. Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına iki havan topu atıldı. Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.İlk gelen bilgilere gören saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirildi.

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