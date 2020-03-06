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Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi

Giriş Tarihi: 06.03.2020, 13:54

Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilerek, para ve üzerindeki giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.

Türkiye tarafına geçen yarı çıplak geçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyacını karşılamaya başladı.

DHA

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