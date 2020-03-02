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Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı

Giriş Tarihi: 02.03.2020, 15:21

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı.

2 Mart 2020 tarihinde saat 07.26'da Muğla ili Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a göçmek üzere intikal halinde olan düzensiz göçmenlere ait lastik bota Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapıldığı, müteakiben ateş açıldığı ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulduğu tespit edildi. Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından denizde zor durumda bırakılan göçmenler Türk Salih Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

İHA

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