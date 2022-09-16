  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Yunanistan iş üstünde yakalandı! İHA'mız saniye saniye böyle kaybdetti

    Yunanistan iş üstünde yakalandı! İHA'mız saniye saniye böyle kaybdetti

    Giriş Tarihi: 16.09.2022, 12:21

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'de Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.

    Yunan zulmünü anlattı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler
    Yunan zulmünü anlattı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalar
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalar
    Masum çocuklara Yunanistan katliamı
    Masum çocuklara Yunanistan katliamı
    Muğla’da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
    Muğla'da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
    Başkan Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan’dan gençlere uyarı: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın
    Başkan Erdoğan'dan gençlere uyarı: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın
    İHA’lar Bodrum’da tespit etti! Yunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti
    İHA'lar Bodrum'da tespit etti! Yunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti
    Yunan’ı değil Osmanlı’yı suçladı! Soyer’e tepkiler dinmiyor
    Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı! Soyer'e tepkiler dinmiyor 10.9.2022 15:22:44
    CHP’li Tunç Soyer’den skandal açıklamalar: Osmanlı’yı hain ilan etti
    CHP'li Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti 10.9.2022 09:36:50
    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü
    Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
    MSB’den İzmir paylaşımı
    MSB'den İzmir paylaşımı
    Başkan Erdoğan’dan Sisak’ta İslam Kültür Merkezi’nin açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    MSB, ''14 Eylül'de Çeşme Uzunadalar'ın kuzey batısında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı'' açıklamasında bulundu.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

    Ege'de Yunanistan zulmü: 2'si bebek 6 kişinin cesedi bulundu
    İşte Soyer'in görmediği Yunan vahşeti! 3 günde 40 bin Türk katledildi
    Yunan zulmünü anlattı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler

    EN YENİ VİDEOLAR

    15 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu! Akıllardaki soru: Cinayet mi, intihar mı? -video
    15 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu! Akıllardaki soru: Cinayet mi, intihar mı? -video
    Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? İşte o skandal görüntüler...
    Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? İşte o skandal görüntüler...
    Muğla’da sahipsiz çanta alarma geçirdi! -video
    Muğla'da sahipsiz çanta alarma geçirdi! -video
    Ben Bu Cihana Sığmazam 1.bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 1.bölüm fragmanı
    Yunan zulmünü anlattı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler
    Yunan zulmünü anlattı: Şişmeyen bota bindirip ailemi yok ettiler
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalar
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan sosyal konut projesi ile ilgili önemli açıklamalar