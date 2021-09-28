  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi

    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi

    Giriş Tarihi: 28.09.2021, 10:17

    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 3 göçmenin daha denize atıldığı iddia edildi. Tespit edilen göçmen, “Yunan unsurları tarafından 3 kişilik bir grup olarak zorla denize atıldıkları, kendisinin yüzerek karaya çıktığını ancak denize atılan diğer 2 göçmenin kayıp olduğu” bilgisini verdi.

    Alınan bilgilere göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde tespit edilen 1 düzensiz göçmenin ifadeleri Yunanistan'ın geri itme olaylarında yeni bir taktik mi izlediği sorusunu akıllara getirdi.

    "CAN YELEKSİZ DENİZE ATTILAR"
    Tespit edilen göçmen, "Yunan unsurları tarafından 3 kişilik bir grup olarak zorla denize atıldıkları, kendisinin yüzerek karaya çıktığını ancak denize atılan diğer 2 göçmenin kayıp olduğu" bilgisini verdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından müştereken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların neticesinde 24 Eylül'de 2 göçmene ait cansız beden Sazlık Koyu sahilinde bulundu.

    Yüzerek hayatta kalmayı başaran göçmen tarafından, Sisam Adasından Yunan Sahil güvenlik güçleri tarafından 3 kişilik grup halinde sahil güvenlik botuna bindirildikleri, darp edilip paraları ve değerli eşyaları alındıktan sonra can yeleksiz olarak denize atıldıkları iddia edildi.

    Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen Kamerun uyruklu 1 düzensiz göçmenin, kendisi de dahil 3 kişi olarak Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından denize atıldığı yönündeki iddiaları basında büyük yankı uyandırmıştı.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Karşıyaka’da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki:
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki:
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Bodrum’da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar
    Bodrum'da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar
    Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir’deki korku dolu anlar kamerada
    Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı! İzmir'deki korku dolu anlar kamerada
    Kuşadası’nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı
    Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı
    Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki:
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yeni yurtlardan haberin var mı?
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen şov
    TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov
    Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı izle
    Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı izle
    Başkan Erdoğan’dan yurt provokasyonuna sert tepki
    Başkan Erdoğan’dan yurt provokasyonuna sert tepki
    Başkan Erdoğan: TEKNOFEST’i uluslararası marka haline getireceğiz
    Başkan Erdoğan: TEKNOFEST'i uluslararası marka haline getireceğiz