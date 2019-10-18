 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Yunanistan’da Atatürk Evi’ne yapılan saldırıya CHP neden sessiz?

Yunanistan’da Atatürk Evi’ne yapılan saldırıya CHP neden sessiz?

Giriş Tarihi: 18.10.2019, 12:36

PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu Yerleşkesi’nde bulunan Atatürk Evi’ne düzenlediği eylem teşebbüsüne AK Parti’den sert tepki gelirken, sözde Atatürkçü CHP, HDP ile yaptığı iş birliğini gözeterek bu çirkin saldırıya yönelik tek kelime edemedi.

Yunanistan'da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırdı.

Sınırları içerisinde Atatürk'ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi kisvesi altında girdiği tahmin edilen yaklaşık 11 kişi "İsyancı Rojava ile dayanışma" yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Konsolosluk mensupları tarafından kontrol altına alınan göstericiler, Yunan polisinin gözetimi altında konsolosluk bahçesinden çıkarıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, eylemin ardından Konsolosluk alanını terk eden 11 göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

CHP ATATÜRK'ÜN EVİNE YAPILAN SALDIRIYI NEDEN KINAMADI?
Yunan medyası 11 kişilik PKK yanlısı grubun polis tarafından gözaltına alındığını duyururken Türkiye söz konusu saldırıya sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada yaptığı açıklamada çirkin saldırıyı kınadı. Çelik, "PKK/PYD/YPG terör örgütüyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırıya CHP ve HDP kanadından herhangi bir kınama gelmedi. Oy kaygısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü siyasetine alet eden CHP ve seçimlerdeki ortağı HDP'nin, PKK'nın teşebbüs ettiği bu çirkin saldırıya ses çıkarmaması büyük tepki topladı.

CHP GİDEREK SAVRULUYOR
CHP ve HDP'nin sessizliğini canlı yayında değerlendiren SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran "Harekat meselesinde bu kadar ortak bir noktada Türk milleti birleşmişken, CHP'nin zaman zaman sanki bu ittifakın dışındaymış gibi yaptığı eleştirilerin karşılığının olmadı son mutabakatla ortaya çıktı." dedi.

Duran sözlerine "CHP'nin giderek HDP'ye yaklaşarak başka bir pozisyona savrulduğunu düşünüyorum, umarım CHP bu konuda kendine çekidüzen verir ve köklerine geri döner" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunanistan’da Atatürk Evi’ne yapılan saldırıya CHP neden sessiz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

2 yaşındaki çocuk, annesi kendisini öpmeden işe gidince...
2 yaşındaki çocuk, annesi kendisini öpmeden işe gidince...
Balıkesir'de 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Balıkesir'de 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
İzmir Seferihisar'da şok eden görüntü! 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu
İzmir Seferihisar'da şok eden görüntü! 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça izle
Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na videolu destek
Milaslı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na videolu destek
Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler
Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler
YPG'nin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
YPG'nin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım! 'Sevgi ve şefkatin pınarı Mehmetçik'
Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup alay konusu oldu!
Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup ülkesinde alay konusu oldu! Sunucu okurken gülme krizine girdi
Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı'na ilişkin paylaşım: 'Biz bir oldukça...'
Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı'na ilişkin paylaşım: 'Biz bir oldukça...'