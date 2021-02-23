Yunanistan'dan Ege Denizi'nde provokasyon

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Yunanistan, Ege'de tansiyonu yükselten provokatif bir faaliyete daha imza attı.Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu. Türkiye, gerekli karşılığı verdi. Detayları A Haber'den Mert Hacıalioğlu aktardı.