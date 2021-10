Yunanistan'dan küstah İzmir provokasyonu!

Yunanistan Egede yeni bir provokasyona imza attı. Yunanistan, Türkiye'nin dibinde bulunan Koyun Adası’nda tatbikat yaptı. Tatbikatı adada izleyen Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde poz vererek bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz" notunu düştü.