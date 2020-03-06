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Yunanlar mültecilere kurşun sıktı! O anları 9 yaşındaki çocuk anlattı

Giriş Tarihi: 06.03.2020, 18:15

Yunan askerleri Muğla açıklarında bulunan göçmenleri öldürmeye kalkıştı. O anlarda botta olan 9 yaşındaki Sedil yaşadıklarını A Haber'e anlattı. İşte o korkunç anlar...

Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Muğla-Bodrum açıklarında bir botta bulunan göçmenleri öldürmeye teşebbüs etti. Sığınmacılar arasında bulunan 9 yaşındaki Sedil yaşadıklarını A Haber'e anlattı. 'Bizi öldürmek istediler' diyen Sedil, ailesi ile İzmir'de tedavi altına alındı.

"YUNAN ASKERLERİ BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Suriyeli 9 yaşındaki Sedil ve ailesi daha iyi bir hayat umuduyla Avrupa geçmek için yola çıktı. Lastik bot ile Ege'ye açılan mülteciler bir süre sonra Yunan sahil güvenlik ekipleri ile karşılaştı. Ekipler sığınmacılara önce ateş açıp daha sonra darp etti.

9 yaşındaki Sedil: "Yunan Sahil Güvenlikten iki bot geldi. Askerler; 'size Yunanistan'a geçmek yok' dediler. Daha sonra ise ateş açtılar. Büyük botla dalga yaparak bizi batırmaya çalışıp botun motoruna zarar verdiler. Yunan askerleri bizi öldürmek istedi." ifadesinde bulundu.

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