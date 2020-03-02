 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Giriş Tarihi: 02.03.2020, 12:04

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’a botlarla yola çıkan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığının kötü muamelesine maruz kalırken, yakıtları ve motoru alınan, ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından geçişlerin en yoğun olduğu İzmir'in Çeşme ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.
Bir grup göçmen de, Çeşme sahillerinden botlarla Sakız Adası'na geçmek için deniz açıldı. Bir müddet sonra Sakız Adasına yaklaşan göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri durdurdu.

ADETA ÖLÜME TERK ETTİLER
Yunan ekibi, göçmenlerin önce yakıtlarını ve motorunu aldı. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, ardından da ortada kalan göçmenlerin etrafından dolaşarak dalga oluşturdu. Ölüme terk edilen göçmenler saatlerce denizde mahsur kalırken, imdatlarına ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bölgeye bir botla giden Türk Sahil Güvenlik ekibi, hemen göçmenleri botlara aldı.

Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 120'nin üzerinde göçmen, daha sonra Çeşme İskelesine getirildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Tüm Türkiye'yi duygulandıran o karenin öyküsü
Tüm Türkiye'yi duygulandıran o karenin öyküsü
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Putin’den İdlib açıklaması
Putin’den İdlib açıklaması
Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu
Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu
Mustafa Yumlu: Bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer
Mustafa Yumlu: Bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer
Hastane sekreterinden bebeğe hayat kurtaran müdahale kamerada
Hastane sekreterinden bebeğe hayat kurtaran müdahale kamerada
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı
Putin’den İdlib açıklaması
Putin’den İdlib açıklaması
Hastane sekreterinden bebeğe hayat kurtaran müdahale kamerada
Hastane sekreterinden bebeğe hayat kurtaran müdahale kamerada
İdlib'de Esad rejimine ait 2 savaş uçağının düşürülme görüntüsü!
İdlib'de Esad rejimine ait 2 savaş uçağının düşürülme görüntüsü!
MSB açıkladı! İdlib'de 2 Esad rejim uçağı düşürüldü
MSB açıkladı! İdlib'de 2 Esad rejim uçağı düşürüldü