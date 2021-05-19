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    Yürekleri dağlayan bakışlar! Bota binemeden yakalandılar...

    Giriş Tarihi: 19.05.2021, 09:13

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler bota binemeden yakalandı. İçlerinde 1 bebeğin, çocuklarında olduğu gurupta, her şeyden habersizi sadece mama yiyen bebeğin bakışları ise yürekleri burktu.

    Gece saatlerinde Gümbet limanından haremtan koyuna geçen mültecilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri Yunanistan'a kaçmak üzere olan mültecileri kıs kıvrak yakaladı. Biri bebek, 2'si çocuk, 6'sı kadın, 2'si erkek toplam 10 mülteciyi, ekipler tarafından Gümbet limanına getirdi.



    MÜLTECİ BEBEĞİN BAKIŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
    Limana getirilen mülteciler ekipler tarafından teker teker sayıldı. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen mülteci bebeğin ise her şeyden habersiz biberon ile mama yemesi yürekleri burktu. Gazetecilerin fotoğraf makinelerinde yanan flaşa bakan mülteci bebeğin gülümsemesi ise objektiflere takıldı.



    Ülkelerinde süren savaşın ve yokluğun ortasında doğan mülteci bebek yaşananlar karşısında tedirgin olmasıysa dikkatlerden kaçmadı.



    Yaklaşık 15 dakika polis minibüsü bekleyen mülteciler daha sonra emniyete götürüldü. Yapılacak işlemlerin ardından mültecilerin Muğla göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

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