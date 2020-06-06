Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yusufeli-barajinda-tarihi-gun-baskan-erdogandan-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Artvin’in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü.