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    Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 06.06.2020, 16:31

    Artvin’in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü.

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