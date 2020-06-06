Artvin’in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü.
Yusufeli Barajı'nda tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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