Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yuz-yuze-egitim-baslayacak-mi-milli-egitim-bakani-mahmut-ozerden-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yüz yüze eğitim Eylül ayında başlayacak mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Hedefimiz okulları Eylül’de açmaktır. Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. Tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitimle bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.