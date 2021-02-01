  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Yüz yüze eğitim başlıyor! Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu

    Yüz yüze eğitim başlıyor! Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu

    Giriş Tarihi: 01.02.2021, 20:47

    Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu. Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi. Başkan Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak." açıklamasını yaptı. Ayrıca Erdoğan açıklamasında "Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." mesajını verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yüz yüze eğitim başlıyor! Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti!
    Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti!
    Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyorlar
    Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyorlar
    Bornova'da tedirgin eden görüntü! Heyelan bölgesindeki yarıklar derinleşti
    Bornova'da tedirgin eden görüntü! Heyelan bölgesindeki yarıklar derinleşti
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. yeni bölüm fragmanı
    Manisa'da kan donduran cinayet! 4 genç neden öldürüldü?
    Manisa'da kan donduran cinayet! 4 genç neden öldürüldü?
    İzmir'deki depremde yaşanan panik anının görüntüleri
    İzmir'deki depremde yaşanan panik anının görüntüleri
    Başkan Erdoğan ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti!
    Son dakika: Başkan Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti
    Gözler Kabine Toplantısı'nda! İşte masadaki konular
    Kısıtlamalar kalkacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda!
    İzmir’de FETÖ operasyonu
    İzmir’de FETÖ operasyonu! 2 darbeci tutuklandı
    Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 865'e yükseldi
    Boğaziçi provokasyonuna çok sert tepki!
    AK Parti Sözcüsü Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı
    CHP'de yaprak dökümü! 15-16 vekil daha sırada...
    CHP'de yaprak dökümü! 15-16 vekil daha sırada...