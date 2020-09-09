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    Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar okula başlayacak?

    Giriş Tarihi: 09.09.2020, 12:31

    21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin nasıl olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 21 Eylül'de başalayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı. İşte merak edilenler...

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak" dedi.

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