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    Yüz yüze eğitimde yeni dönem: Aşı olmayan öğretmenlere test şartı

    Giriş Tarihi: 19.08.2021, 20:19

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili Başkan Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." şeklinde konuştu.

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