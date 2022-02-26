Zelenskiy, Putin'e meydan okudu: Silahlarımızı bırakmayacağız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/zelenskiy-putine-meydan-okudu-silahlarimizi-birakmayacagiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.