Zelenskiy, Putin'e meydan okudu: Silahlarımızı bırakmayacağız

Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.