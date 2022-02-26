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    Yeniasır TV Gündem Zelenskiy, Putin'e meydan okudu: Silahlarımızı bırakmayacağız

    Zelenskiy, Putin'e meydan okudu: Silahlarımızı bırakmayacağız

    Giriş Tarihi: 26.02.2022, 09:51

    Rusya-Ukrayna savaşı 3. gününde. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

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