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    Zerdeçal koronavirüse iyi gelir mi nasıl tüketmeliyiz?

    Giriş Tarihi: 22.04.2020, 13:36

    Vücuda giren hastalık yapıcı mikrop ve virüsleri ortadan kaldırmak için savaşan bağışıklık sistemi, zaman zaman çeşitli faktörlerden etkilenerek zayıf duruma düşebilir ve buna bağlı olan bazı hastalıkların ağır veya tekrar tekrar yaşanmasına neden olabilir. Koronavirüs salgınına iyi geldiği öne sürülen zerdeçala olan talep arttı. Bu bitkinin tüketilmesiyle ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar, tedavi amaçlı kullanımda dozajın hekim tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan zerdeçalı nasıl tüketmeliyiz? İşte cevabı

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