Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı izle!

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atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizini dün akşam yayınlanan bölümü sonrası merakla Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı araştırması yapılıyor. Yeni bölüm fragmanı "Ya şehadet şerbeti içeriz, ya da yolumuza hür devam ederiz!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?