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    Yeniasır TV Otomobil 6+6 kuralında yeni oyun: 'Pes artık' dedirtti

    6+6 kuralında yeni oyun: 'Pes artık' dedirtti

    Giriş Tarihi: 17.10.2022, 11:52

    Ticaret Bakanlığı, sıfır araç fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek için kolları sıvamış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının uygulanacağı açıklanmıştı. 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noterler ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı. Bazı noterlerin kilometrede belge görmeden sözlü beyanla işlem yaptığı, ekspertizlerin de müşteriler için satışa uygun şekilde kilometre yazdığı belirlendi. Öte yandan, hem internet hem de fiziki satışa konu olan yasa dışı araç alım satımı yapanları tespit eden ve araç başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Torba Kanun teklifinde yer alıyor. Avukat Mehmet Kırmızı, A Haber ekranlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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