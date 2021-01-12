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    Yeniasır TV Politika Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 12.01.2021, 15:02

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yerli aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız." dedi.

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