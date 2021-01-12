Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Ülkeleri Büyükelçileri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, 'Yerli aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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