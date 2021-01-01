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    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.01.2021, 14:37

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı ve namazın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'li vekil Fikri Sağlar'ın bir kanalın canlı yayınında yaptığı skandal "başörtülü hakim adalet dağıtamaz" çıkışına tepki gösrerek, "Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kalmış. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bir yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından döndürüldü. Çiftçi olursan serbest okursan yasaktır. Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendirilmesi bu bi defa demokrasi değildir. İnanç özgürlüğü değildir. Mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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