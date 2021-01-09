Başkan Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-bogazici-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.Güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün toplam uzunluğu bin 142 metreyi buluyor. Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük." dedi.