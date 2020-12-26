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    Başkan Erdoğan'dan CHP'deki taciz skandallarına tepki: İpliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız

    Giriş Tarihi: 26.12.2020, 15:05

    Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Erdoğan, videokonferans üzerinden önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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