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    Başkan Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 25.11.2020, 15:08

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 36. İSEDAK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "(Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı." dedi. Batıdaki İslam düşmanlığına da sert tepki gösteren Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nı hatırlatarak, "O zaman da Musevilere ne yapılıyorsa bugün de Müslümanlara o yağılıyor" ifadelerini kullandı.

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