Başkan Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-koronavirus-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten" ifadelerini kullandı.