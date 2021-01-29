Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-lokanta-ve-kafelerle-ilgili-flas-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışıyla ilgili 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde." dedi. Erdoğan, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." şeklinde konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatlarla vatandaşı zor durumda bırakan esnafları uyardı, "Vatandaşımızı ezdirmeyiz. Ağır cezalar sizi bulabilir. İşinizi hakkı ile yapın." dedi.