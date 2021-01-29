  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Politika Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

    Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

    Giriş Tarihi: 29.01.2021, 14:36

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışıyla ilgili 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde." dedi. Erdoğan, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." şeklinde konuştu. Erdoğan, fahiş fiyatlarla vatandaşı zor durumda bırakan esnafları uyardı, "Vatandaşımızı ezdirmeyiz. Ağır cezalar sizi bulabilir. İşinizi hakkı ile yapın." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sele kapılmadan saniyeler önce arkadaşlarına bu sesli mesajı göndermiş
    Sele kapılmadan saniyeler önce arkadaşlarına bu sesli mesajı göndermiş
    Feci kaza kamerada! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı
    Feci kaza kamerada! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı
    İzmir'de FOX TV'nin yalanı böyle ortaya çıktı! Para almadım diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş
    İzmir'de FOX TV'nin yalanı böyle ortaya çıktı! "Para almadım" diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş
    42 gündür kayıp olarak aranıyordu! Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti!
    42 gündür kayıp olarak aranıyordu! Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti!
    Çanakkale'de baraj faciası!
    Çanakkale'de baraj faciası!
    75 yaş üstü aşılanmaya başlıyor
    75 yaş üstü aşılanmaya başlıyor
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi: CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz...
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi: CHP'nin başındaki zat 56 gündür sessiz...
    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Menemen tebriği
    Başkan Erdoğan'dan Menemen tebriği
    Başkan Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı
    Başkan Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı
    Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar