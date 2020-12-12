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    Başkan Erdoğan'dan Manisa - Akhisar Çevreyolu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 12.12.2020, 15:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa - Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Konuşmasında ekonomiye ve gündeme dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir" dedi. Başkan Erdoğan AB'ye tepki göstererek, "Türkiye-AB ilişkileri 1-2 ülkenin ayak oyunlarına esir edilmemelidir. İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

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