Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ümit erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir, memleketi Uşak'ta davul zurnalar ve Türk bayraklarıyla karşılandı.
Avrupa Şampiyonu karateci Aydemir, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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