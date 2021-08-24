Avrupa Şampiyonu karateci Aydemir, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/avrupa-sampiyonu-karateci-aydemir-memleketi-usakta-coskuyla-karsilandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ümit erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir, memleketi Uşak'ta davul zurnalar ve Türk bayraklarıyla karşılandı.