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    Yeniasır TV Spor Avrupa Şampiyonu karateci Aydemir, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı

    Avrupa Şampiyonu karateci Aydemir, memleketi Uşak'ta coşkuyla karşılandı

    Giriş Tarihi: 24.08.2021, 16:24

    Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ümit erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir, memleketi Uşak'ta davul zurnalar ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

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