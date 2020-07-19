Başakşehir Süper Lig şampiyonu oldu

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Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık galibiyet sonrasında puanını 69'a çıkarttı. Başakşehir, en yakın rakibi Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olmasıyla, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu.