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    Başakşehir Süper Lig şampiyonu oldu

    Giriş Tarihi: 19.07.2020, 23:46

    Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık galibiyet sonrasında puanını 69'a çıkarttı. Başakşehir, en yakın rakibi Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olmasıyla, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu.

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