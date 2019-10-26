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Başkan Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda

Giriş Tarihi: 26.10.2019, 14:39

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı. Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

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