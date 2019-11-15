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Başkan Erdoğan soyunma odasına inerek millileri kutladı! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 15:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçı sonrasında A Milli Futbol Takımı'nın soyunma odasına inerek, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen millileri maç sonunda soyunma odasında ziyaret etti. Futbolcuları, Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibini tek tek tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, başarılarından dolayı da kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti.

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