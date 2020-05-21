Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ligin haziranda oynanması için kesin karar çıktı. Peki, bu yıl küme düşme olacak mı? Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...
Bu yıl küme düşme olacak mı? Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı mı? İşte detaylar.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.