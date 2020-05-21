Bu yıl küme düşme olacak mı? Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı mı? İşte detaylar....

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Türkiye Futbol Federasyonu, dün Kulüpler Birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ligin haziranda oynanması için kesin karar çıktı. Peki, bu yıl küme düşme olacak mı? Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...