Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor koronavirüs sonrası verilen aranın ardından çalışmalarına başladı. Gruplar halinde sahaya inen ekip bugün ilk antrenmanını da yaptı. İlk çalışmaların ardından takıma dair değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Bülent Uygun canlı yayında eşine sürpriz yaparak yazdığı şiiri okudu.
Bülent Uygun eşine sürpriz yaparak canlı yayında şiir okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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